Koronavirüs ölüm sayısı skandalında ikinci perde: Bakanlık tüm bölgelerdeki sayıları yeniden yazdı!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs durum raporlarında, İstanbul’da son bir ayda sadece 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdüğü verileri tamamen yeniledi. Yeni raporlarda, daha önce açıklanmış tüm ölüm sayıları değiştirildi; bölgelerden eksilen ölüm sayıları İstanbul’un hanesine yazıldı.





Koronavirüs salgını verilerinde hiçbir bilimsel açıklaması olmadan ‘vaka’ ve ‘hasta’ ayrımı yaparak gerçek vaka sayısını gizlediği ortaya çıkan Sağlık Bakanlığı, ölüm sayılarında da bir skandala imza attı.





Eylül ayı boyunca ölüm sayılarının yer aldığı haftalık Covid-19 durum raporlarını paylaşmayan Bakanlık, ay sonunda 4 haftanın raporunu birden yükledi. Raporlarda, İstanbul’da son bir ayda sadece 1 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğinin bildirildiği ortaya çıktı. Bakanlık, bu skandalın ortaya çıkmasının ardından son 1 aya ait tüm raporları erişime kapattı.





Erişime kapatılan raporlar, bu akşam yeniden yüklendi. Ancak yeni raporlarda dikkat çeken sayısal çelişkiler mevcut.





Yeni raporlarda, bölge bazlı açıklanan ölüm sayılarının tamamı yeniden yazıldı. Birçok bölgede, daha önce açıklanan ölüm sayıları düştü, eksilen sayılar İstanbul’a ait ölüm sayılarına eklendi.





Örneğin 4 Ekim’e ait eski raporda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bin 231 olarak bildirilen toplam ölüm sayısı, yeni raporda 944 olarak revize edildi. Batı Anadolu’da bin 79 olan sayı bin 2’ye, Akdeniz’de 374 olan ölüm sayısı 359’a düşürüldü. Son raporda İstanbul’daki ölüm sayısı eski rapora göre 216 artarak 3 bin 90’a yükselirken Batı Marmara ve Batı Anadolu bölgelerinin ölüm sayılarında da ufak artışlar kayda geçirildi.





Yeni raporların dikkat çeken yönü sadece bununla sınırlı değil. Raporlardaki artış ve azalışlar da 2 örnek hariç hep aynı bölgelerde yaşanmış.





Sağlık Bakanlığı’nın son bir aya ait eski ve yeni raporları ile aradaki sayı farkları şöyle:







