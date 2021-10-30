Koronavirüs ölümleri 5 milyonu geçti

Worldometers sitesinin aktardığına göre, dünyada koronavirüs kaynaklı en fazla can kaybı 685 bin 145 kişi ile ABD’de kaydedildi. ABD’yi Brezilya 607 bin 125 ölüm ile, Hindistan 457 bin 246 ölüm ile, Meksika 287 bin 631 ölüm ile, ve Rusya 287 bin 631 ölüm ile takip ediyor. Türkiye’de ise 68 bin 998 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.







Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeler aşılama programlarına devam ediyor. Bloomberg’in hazırladığı küresel koronavirüs aşılama verilerine göre, aşılama oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında 2 milyardan fazla doz ile Çin, 1 milyardan fazla doz ile Hindistan, 590 milyondan fazla doz Avrupa Birliği (AB), 417 milyondan fazla ABD ve 272 milyondan fazla doz aşı Brezilya yer aldı.









