Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?: Yok diyenlere sosyal medyadan cevap /26 Mart 2020 19:00

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?: Yok diyenlere sosyal medyadan cevap

Çanakkale’de koronavirüs nedeniyle ölüm yaşanmadığı açıklamalarına tepki gösteren Belma Kaplan, 1 Mart’tan beri hasta olduğunu söylediği babasının cenaze görüntülerini paylaştı. Babasının koronavirüsten öldüğünü belirtti.

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin defni için  İstanbul'da Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi.  Mezarlıklarda hummalı çalışmalar yürütülürken Korona sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayıları doğuru açıklanıp açıklanmadığı konusu da tartışılıyor. Resmi olarak açıklanmasa bir çok defin korona virüsü şartlarıyla yapılması sosyal medyada tartışılıyor

Çanakkale’de koronavirüsten ölen yok açıklamalarına tepki gösteren Belma Kaplan, babası Eyyüp Kaplan’ın 1 Mart tarihinden itibaren hasta olduğunu belirtti. Kepez Sağlık Ocağından grip ilacı verilerek eve gönderilen babasının yaşadığı süreci gün gün anlatan Kaplan, doktorların kendisine sürekli ‘babanın yurtdışı ile bağlantısı var mıydı?’ diye sorduğunu söyledi.

‘HEP YANINDAYDIM BANA TEST YAPILMADI’
Babasının tedavisinin yanlış yapıldığını ve kendisine test yapılmadığını öne süren genç kadın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, “Temas halinde olanlara test yapılacak diyorsunuz. Babam 3 gün 18 Mart Üni. Hast Göğüs hastalıkları servisinde yattı. Şu an yoğun bakımda entübe ben yanında refakatçi kaldım devamlı temas halindeydim ondan önce 7/24 beraberdik bana test yapılmadı” dedi.

‘YOK DİYENLERE BABAMIN CENAZESİ’
Belma Kaplan Çanakkale’de hayatını kaybeden babasının defin görüntülerini de paylaştı. Kaplan paylaşımına şu notu ekledi: “Halen Çanakkale’de coronavirüsten ölen yok diye açıklama yapanlara istinaden babam EYYÜP KAPLAN’IN CENAZESİ.”
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