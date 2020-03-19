Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs oturumunda bayılan Hollanda Sağlık bakanı istifa etti /19 Mart 2020 23:54

Koronavirüs oturumunda bayılan Hollanda Sağlık bakanı istifa etti

Hollanda'da Meclis’teki Koronavirüs konulu oturumda rahatsızlanıp baygınlık geçiren Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins istifasını sundu.

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Hollanda'da Meclis’teki Koronavirüs konulu oturumda rahatsızlanıp baygınlık geçiren Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins istifasını sundu.

Sputnik'in haberine göre; Hollanda'da dün gece Meclisteki Koronavirüs konulu oturum sırasında rahatsızlanıp baygınlık geçiren Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins istifa etti. Beklenmedik bir şekilde istifa eden Bakan Bruins, istifasını Hollanda Kralı Willem-Alexander'e sundu.

Bakan Bruins, dün akşamı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde korona virüs önlemlerinin görüşüldüğü oturumda bayılmıştı. Bakan Bruins sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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