Koronavirüs piyasaların ateşini yükseltti

SAMANYOLUHABER- Piyasalarda koronavirüs endişesi her geçen gün artıyor. Hafta başından bu yana 5,95 TL civarında hareket eden dolar bu sabah 5,96 TL'den 5,98 TL'ye yükseldi.





Dün akşam yılın ilk faiz kararını açıklayan Amerikan Merkez Bankası (Fed) piyasa beklentileri doğrultusunda olarak faiz yüzde 1,5-yüzde 1,7 aralığında sabit tutmuştu.





Fed bir müddet daha faizleri değiştirmeyeceğinin sinyalini verdi.





FED FAİZ İNDİRİMİNE ARA VERDİ, DOLAR YÜKSELDİ





Fed'in indirime mola vermesi sebebiyle dolar diğer para birimleri karşısında yükseldi. Dün akşam saatlerinde dolar 5,9722 TL'ye kadar yükselmişti.





Bugün Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. TCMB'nin 2020 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's dün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının dünyada ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini belirterek, "Piyasalarda risk algısı artabilir." uyarısında bulunmuştu.





Koronavirüs salgını Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasalardan para çıkışını hızlandırabilir. Uzmanlar sıcak para çıkışının TL'de değer kaybını hızlandırabileceğine işaret ediyor.





TL ALEYHİNE İŞLEMLERİ TETİKLEYEBİLİR





Şeker Yatırım notunda, "Dün 5,9722 TL ile ocak başında gördüğü seviyeyi test eden doların 5,96 TY üzerinde tutunuyor olması TL aleyhine işlemleri tetikleyebilir." uyarısı yer aldı.





Dolar gibi TL karşısında yükselişini sürdüren euro bugün 6,60 TL eşiğini aşabilir.

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 120 bin puanda tutunmaya çalışsa da endekse Türkiye saati ile 12:25'te yüzde 0,5 kayıpla 119 bin 169 puan seviyesinde.





Firmaların Çin'deki tesislerinde üretime ara vermesi ham madde fiyatlarında yüzde 5'e yakın düşüşe yol açtı.





Üç hafta önce 68 dolara kadar tırmanan Brent tipi petrolün varil fiyatı 59 Amerikan Doları'na indi.