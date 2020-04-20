Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs S-400 sistemini de vurdu /20 Nisan 2020 22:28

Koronavirüs S-400 sistemini de vurdu

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve ABD cephesi tarafından uzun süre eleştirilen S-400 füze savunma sisteminin Koronavirüs salgını nedeniyle aktif edilmesi işleminin ertelendiği ifade edildi.

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Reuters haber ajansına konuşan Türk bir yetkili, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin aktive edilmesinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Reuters'ın 'Koronavirüs, Türkiye ve ABD arasındaki füze hesaplarını askıya aldı' başlıklı haberine göre, aynı yetkili, aktivasyonla ilgili geri adım atılmayacağını ancak Nisan ayı için yapılan planlamanın ertelendiğini ifade etti.

Yetkili, gecikmenin birkaç ay alabileceğini de söyledi.

Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi konusu, ABD ile Türkiye ilişkilerinde kriz oluşturmuştu. Beyaz Saray, S-400'lerin aktive edilmemesini istiyor, Ankara ise sistemin kurulacağını söylüyor.
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