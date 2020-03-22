Samanyolu Haber /Dünya / "Koronavirüs sadece yaşlıları etkilemiyor, orta yaşlılara da zarar veriyor" /22 Mart 2020 19:47

"Koronavirüs sadece yaşlıları etkilemiyor, orta yaşlılara da zarar veriyor"

Koronavirüsü ile mücadele devam ederken Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama geldi.

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Koronavirüsü ile mücadele devam ederken Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey ismi Mike Ryan konuyla ilgili detayları paylaştı. Ryan, "Bu hastalık sadece yaşlıları ilgilendirmiyor. Orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor" dedi. Ryan, koronavirüsü aşısının kullanımına başlanmasının da en az 1 yılı olduğu dile getirdi.

Çin’in Vuhan kentinde Aralık ayında başladıktan sonra dünya çapında 13.071 kişinin ölmesine sebep olan koronavirüsü ile ilgili sert önlemler alınmaya devam ediyor.  Ülkeler peş peşe sınırlarını kapatarak sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışan Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yetkilisi Mike Ryan, BBC’de açıklamalarda bulundu.

AŞI İÇİN EN AZ BİR YILA İHTİYAÇ VAR

Ryan, koronavirüsüne karşı bir aşının hazırlanması için “en azından bir yıla” ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Ama bu aşı gelecekte geliştirilecektir” ifadesini kullandı. Ryan, aşı geliştirilmesi konusunda iyi adımlar atıldığını da söylerken, ilaç geliştirilmesi konusunda bazı çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
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