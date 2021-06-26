Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs salgını aslında çok daha önce başlamış /26 Haziran 2021 10:48

Koronavirüs salgını aslında çok daha önce başlamış

Son araştırmalar koronavirüs salgınının aslında çok daha önce başladığına işaret ediyor

SHABER3.COM

Koruma bilimine ait yöntemlerin kullanıldığı yeni bir analizde, ilk COVID-19 vakalarının 2019 yılının Ekim ayı ile Kasım ayının ortası arasında Çin’de çıktığı ileri sürülüyor. Kökenin en muhtemel tarihinin ise 17 Kasım olduğu belirtiliyor. İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde çalışan David Roberts ve meslektaşları, yeni bulguları açık erişimli PLOS Pathogens bülteninde sunuyor.

Devam eden COVID-19 salgınının kökenleri gizemini koruyor. Resmi olarak belirlenen ilk vaka, 2019 Aralık ayının başlarında görülmüş. Fakat biriken bulgular, asli vakanın çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğini akla getiriyor.

Roberts ve meslektaşları, salgının başlangıç zamanını netleştirmeye yardımcı olması için aslen koruma bilimcilerin geliştirdiği matematiksel bir modeli başka bir amaçla kullanmışlar. Söz konusu modelde, bir türün kayıt altına alınan görülme zamanlarına göre türün yok olma tarihi belirleniyor. Araştırmacılar bu analizde yöntemi tersine çevirip, 203 ülkede ortaya çıkan en eski vakaların tarihlerine göre COVID-19’un ortaya çıktığı en muhtemel tarihi belirlemeye çalışmışlar.

Yapılan analiz, ilk vakanın Çin’de 2019 Ekim başı ile Kasım ortası arasında ortaya çıktığını öne sürmüş. İlk vaka, en büyük ihtimalle 17 Kasım’da çıkmış ve hastalık Ocak 2020 itibarıyla küresel çapta yayılmış. Bulgular, salgının resmi olarak kabul edilen verilerden daha erken başladığını ve daha hızlı yayıldığını gösteren kanıtları destekliyor.
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