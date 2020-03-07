Koronavirüs salgını: İran'da bir milletvekili hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan 23 milletvekilinden biri olan Tahran Milletvekili Fatma Rehber yaşamını yitirdi. Rehber'in yaşamını yitirmesiyle birlikte ülke genelinde virüsten kaynaklı ölenlerin sayısı 125'e yükseldi.





Çin'den sonra en çok kaybın yaşandığı İran'da 19 Şubat'tan bu yana koronavirüse yakalananların sayısı ise 4 bin 747'yi aştı.





Bir süre önce de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Mirmuhammedi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.