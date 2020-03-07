Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs salgını: İran'da bir milletvekili hayatını kaybetti /07 Mart 2020 13:48

Koronavirüs salgını: İran'da bir milletvekili hayatını kaybetti

Çin'den sonra en çok kaybın yaşandığı İran'da 19 Şubat'tan bu yana koronavirüse yakalananların sayısı 4 bin 747'yi aştı.

SHABER3.COM

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan 23 milletvekilinden biri olan Tahran Milletvekili Fatma Rehber yaşamını yitirdi. Rehber'in yaşamını yitirmesiyle birlikte ülke genelinde virüsten kaynaklı ölenlerin sayısı 125'e yükseldi.

Çin'den sonra en çok kaybın yaşandığı İran'da 19 Şubat'tan bu yana koronavirüse yakalananların sayısı ise 4 bin 747'yi aştı. 

Bir süre önce de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Mirmuhammedi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs salgını: İran'da bir milletvekili hayatını... Sonraki Haber >>

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Karantinadaki gemiye operasyon

Karantinadaki gemiye operasyon

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Havai Fişek kamyonu devrilince

Havai Fişek kamyonu devrilince

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Soylu'nun gücü muhabire yetti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:56