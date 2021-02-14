Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs salgını Sevgililer Günü'nü de vurdu /14 Şubat 2021 22:29

Koronavirüs salgını Sevgililer Günü'nü de vurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok sektörü etkilediği gibi 14 Şubat Sevgililer Günü'ne de yansıdı. Bu yılki çiçek satışlarının geçen seneye göre yüzde 50 azaldığı belirtildi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hafta sonu muaf tutulan çiçekçilerin satışları, 14 Şubat’ta geçen yıllara göre yüzde 50 düştü.

Vatandaşların muafiyetten haberdar olmadığı için paket satışların arttığını fakat satışlarda geçen yıla göre yüzde 50 düşüş olduğunu söyleyen Kayseri Çiçekçiler Derneği Başkanı Mustafa Doğan, “Hafta sonu olan muaftan halkımızın haberi yok herhalde. Ben hafta sonu bize verilen muafiyet için Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum öncelikle ama halkımız bu muafiyeti bilmediği için perakende satışımız yok. Telefon üzerinden paket servis olarak satış yapıyoruz. Rağbet telefondan ama geçen senelere göre satışlar çok düşük. Hafta sonu ile Cuma gününü kıyasladığımız zaman ise Cuma günü bayağı bir yoğunluk ve hareket vardı. Vatandaşlar kısıtlama olmadığı için serbestçe geliyorlardı ama hafta sonu bu muafiyetten haberleri olmadığı için gelen olmadı. Çok nadir gelen birkaç müşteri oldu ve 14 Şubat’taki satışlarımız da önceki senelere göre yüzde 50 düşük” dedi.

35 senedir ilk defa böyle bir sevgililer günü geçirdiklerini belirten Çiçekçi Mustafa Çolakoğlu ise, “Biz satışlardan umduğumuzu bu sene bulamadık. Vatandaşın da açık olduğumuzdan bir kısmının haberi var, bir kısmının da yok. Genelde paket servis yapıyoruz ama neredeyse müşterilerin yüzde 50’si yok. Sevgililer günü devam ediyor ama bunun sebebini bilemiyorum. 35 senedir ilk defa böyle bir sevgililer günü kutluyoruz. Sıkıntımız var. İçişleri Bakanlığımız sağ olsun gece 12’ye kadar muafiyetimiz var. Sevgililer günü belki bir vesile ama bu günde de sevdiklerimize, hayat arkadaşlarımıza küçük de olsa bir hediye alıp mutlu etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu sayede onları da memnun ederiz” ifadelerini kullandı.
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