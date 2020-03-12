Koronavirüs salgını sonra yeni Nevruz kararı

Kitlesel Nevruz mitinglerinin yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 21 Mart’ta kutlanacak Nevruz’a ilişkin Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasında basın açıklaması yapıldı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Açıklamaya, DTK Eşbaşkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, Demokratik Bölgesi Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, Özgür Kadın Hareketi (TJA) Sözcüsü Ayşe Gökkan ve Kürdistani İttifak Çalışması’ndaki Kürt partilerinin temsilcileri katıldı.





Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kitlesel Nevruz mitinglerinin iptal edildiği duyuruldu.





"Kürdistani İttifak Çalışması"ndaki yer alan siyasi parti ve kurumlar şöyle: Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Azadî Partisi, Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Komünist Partisi (KKP) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-Bakur)





HDP'DEN AÇIKLAMA





Olağanüstü gündemle toplanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da yeni koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etme kararı aldı.





Toplantı sonrası HDP şu açıklamalarda bulundu:





"Bilindiği üzere 11 Mart 2020 tarihinde ortak bir açıklama yapmış, görkemli, coşkulu ve kitlesel Newroz bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak hazırlık çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak, tüm insanlık açısından ciddi bir tehdit haline gelen Korona virüsünün giderek yaygınlık kazandığı gerçeği karşısında iki gündür siyasi partiler ve demokratik sivil toplum örgütleriyle birlikte sağduyulu bir karar almak amaçlı tartışma ve değerlendirmeler yaptık. AKP hükümetinin ve ona bağlı olarak sağlık bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların süreci şeffaf bir biçimde yönetmedikleri, Korona virüsü nün gelişimi ile ilgili toplumu doğru bilgilendirmedikleri, bu nedenle de alınması gereken tedbirlerin hızlı ve zamanında alınmadığı gerçeğine güçlü bir vurgu yaparak, AKP hükümetinin bu konudaki sorumluluğunu özellikle belirtmek istiyoruz.





Yürüttüğümüz tartışma ve değerlendirmeler sonucunda; tüm insanlık açısından bir tehdit haline gelen Korona virüsü vakalarının tüm bölge ülkelerinde görüldüğü gibi, Türkiye’de de Korona virüsü vakalarına rastlandığı açıklamaları karşısında; halklarımızın sağlığını her şeyin üstünde görerek, Uluslararası bir etkinlik olan Newroz bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak, yeniden bir karar almanın hayati derecede önemli olduğuna inandık. Bu nedenle; Uluslararası Newroz bayramı kutlamalarına, uluslararası bir katılım olacağı gerçeğinin bilincinde olarak; bunun doğallığında bir risk oluşturacağını da düşünerek , halkımızın ve uluslararası toplumun sağlığı açısından tedbir alma amaçlı 2020 Newroz bayramı kitlesel etkinliklerini iptal ettiğimizi halkımıza ve uluslararası topluma duyurmak istiyoruz."