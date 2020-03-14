Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs salgını sonrası ABD'de taharet musluklu klozetlere ilgi arttı /14 Mart 2020 19:36

Koronavirüs salgını sonrası ABD'de taharet musluklu klozetlere ilgi arttı

Koronavirüsün yayıldığı ülkelerinden birisi olan ABD'de hijyenik olması nedeniyle taharet musluklu klozatlere ilginin arttığı ifade edildi.

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ABD’de klozet üreten bir firma yetkilisi, günlük ortalama bin adet taharet musluklu klozet satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

ABD genelinde son verilere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının bin 700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirildi.

Koroanavirüs salgını tüm ülkede yayılırken ABD Başkanı Trump, bugün Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etmişti.

Ülkede oluşan panik havası süpermarketlerde özellikle de temizlik ve hijyen raflarına da yansıdı.

Amerikalılar virüs salgınına karşı hijyenik tedbirler alarak, kendilerini virüsten korumaya çalışıyor.

Taharet musluklu klozetlere yoğun ilgi

Independent Türkçe'de de yer alan Euronews'ın haberine göre, ABD’de taharet musluklu tuvaletlere olan ilgi her geçen gün artıyor.

Farklı modellerde klozet üreten ABD merkezli Brondell şirketi, taharet musluklu klozet satışlarında son günlerde sert bir yükseliş olduğunu açıkladı.

Şirketin sözcüsü Daniel Lalley, Amazon'da her iki dakikada bir taharet musluklu klozet sattıklarını, günlük ise ortalama bin satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şirketin Başkanı Steven Scheer da "Bazı ülkelerde görülen tuvalet kağıdı savaşından sonra tuvalette su ile temizlenmeyi teşvik eden ve faydalarını anlatan geniş bir kitle ortaya çıktı" dedi.

Sadece Brondell şirketi değil taharet musluklu klozet üreten diğer firmalarında satışlarında artış olduğu gözlendi.

Hygiene for Health şirketi yöneticilerinden biri de taharet musluklu satışlarında yüzde 50 artış olduğunu söyledi.

Şirketin GoBidet 2003C modeli klozeti Amazon'da 146 dolara satılıyor.
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