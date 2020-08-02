Samanyolu Haber /Ekonomi / Koronavirüs salgınına rağmen... /02 Ağustos 2020 09:23

Koronavirüs salgınına rağmen...

10 milyona yakın kişinin açlık sınırının altında kalan 2 bin 324 TL asgari ücretle ay sonunu getirmeye çalıştığı Türkiye'de Koronavirüs salgınında milyoner sayısı arttı!

SHABER3.COM

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yaşandığı dört aylık dönemde bile milyoner sayısı zirve yaptı. 

Koronavirüs salgınının zirveye çıktığı mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında banka hesabında 1 milyon TL ve üzerinde para bulunan sayısı 32 bin 232 kişi arttı. 

2020 yılı şubat ayında hesabında 1 milyon TL ve üzeri para olanların sayısı 236 bin 370 idi.  Dört aylık zaman zarfında milyonerler servetlerine 210 milyar 874 milyon TL kattı.

MİLYONER SAYISI YÜZDE 33 ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve yurtdışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2020 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı. 

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı son bir yılda 453 milyar TL  yükselerek 1 trilyon 667 milyar liraya çıktı.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2020 Haziran döneminde 6 milyon 207 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

DİĞER TARAFTA 10 MİLYON YAKIN KİŞİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALIYOR
 
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'ne (BİSAM) göre, 2003 yılı haziran ayında 4 kişilik bir aile, günlük asgari 14,9 liraya sağlıklı beslenebilirken, 2020 yılı haziran ayında ancak 78,89 liraya sağlıklı beslenebilmekte.

Haziran ayında açlık sınırının 2 bin 367 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 186 liraya çıktığı Türkiye'de yaklaşık 10 milyon çalışan aylık 2 bin 324 TL asgari ücretle geçimini sağlamak mecburiyetinde. 

Son verilere göre haziranda 2,3 milyon işçi kısa çalışma ödeneği aldı. Nisan-haziran döneminde 1 milyon 705 bin 147 işçi de ücretsiz izne çıkarıldı. 

İzne çıkarılan işçiler ayda 1.168 liraya geçinmeye çalışıyor. Türkiye'deki toplam 16 milyon 831 bin 210 kişi ise, aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor.

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