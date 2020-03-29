Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs salgınından ölen kişiyi dağ başına gömdüler /29 Mart 2020 14:30

Koronavirüs salgınından ölen kişiyi dağ başına gömdüler

Afganistan'ın İran sınırına yakın Herat kentinde koronavirüs salgınından hayatını kaybeden bir vatandaş etrafında hiçbir yerleşim ve canlının olmadığı dağ başına gömüldü.

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Koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadar dördü NATO askeri, ikisi yabancı diplomat 110 vakanın tespit edildiği ve dört kişinin öldüğü Afganistan'da, başkent Kabil karantinaya alındı. Afganistan'ın İran sınırına yakın Herat kentinde ise bir koronavirüs kurbanı hiçbir yerleşimin olmadığı dağ başında sessiz sedasız toprağa verildi. 

DAĞ BAŞINA GÖMÜLDÜ

Koronavirüs salgınından ölen kişinin defnedildiği fotoğraflar durumun ciddiyeti gözler önüne serdi. Beyaz koruma kıyafeti giymiş ekiplerin taşıdı tabut bir kepçe tarafından açılan mezara indirildi. Mezarın çevresinde ise yerleşim yeri ve hiçbir canlının olmadığı görüldü. 


Hayatını kaybeden şahısın yakınları mezarın üstüne kapanarak gözyaşı döktü.
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