Koronavirüs sanal âlemde de yayılıyor

Çin'deki Koronavirüs (Corona) salgını sonrası, sanal ortamda virüsü konu alan oyunlara ilginin arttığı görülüyor.





Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, ismi "Corona" olan çok fazla oyun olduğunu belirterek, talep patlaması sebebiyle oyunu oynamak isteyenlere sistem tarafından rezervasyon numarası verilmeye başladığını söyledi.





"CORONA" OYUNLARINA TALEP PATLAMASI





İsmi "Corona" olan birçok oyun başta Çin olmak üzere pek çok ülkede büyük ilgi görüyor. Uzmanlara göre insanlar oyun üzerinde hastalığını yayılma hızını ve sonuçlarını bir simülasyon gibi görebildiği için oyuna rağbet var.





Koronavirüs'e dair oyunlara ilginin arttığını ifade eden siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, "Biz bir virüs salgınıyla alakalı tatbikatın nasıl yapıldığını, virüs salgınında insanların nasıl davranması gerektiğini bu yaşanmadığı sürece maalesef bilemiyoruz. Bu da 'corona' isminde oyunların biraz daha talep görmesine sebep oldu." dedi.





"Çünkü insanlar bunu simülasyon gibi görüyorlar. Bunu gerçekten merak ediyorlar." diyen Demircan, "Neler oluyor, neler yaşanıyor. Biraz kafalarındaki soru işaretlerini çözebilmek ve anlayabilmek için ağırlıklı olarak bu oyunu indiriyorlar." şeklinde konuştu.







VİRÜS SALGINI SANAL ÂLEMDE YAYILIYOR





Oyunda kullanıcılar tarafından virüs salgınının yayıldığını belirten Osman Demircan, kullanıcıların sanal tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğini de belirtti.





Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyunu oynayanlar aslında bir virüs salgınının parçası oluyorlar. Bir yerde salgını başlatıyorlar ve salgın diğer taraflara yayılıyor. Oyunundaki şu an Çin'in yaşadığından çok farklı bir şey değil. Oyuncuları bekleyen şöyle bir tehlike var. Maalesef bir şey popüler olduğu zaman arkasında tehlikeleri de barındırmaya başlıyor."





Oyun meraklılarını zararlı yazılımlara karşı ikaz eden Demircan, "İsmi corona olan çok fazla oyun çıkmaya başladı. Bu oyunların birçoğunun içerisinde zararlı yazılımlar mevcut. Bu da bilgisayar ve tabletlerin kontrollerinin maalesef kötü niyetli kişilerin eline geçmesine sebep olabiliyor. Bir virüsü araştırırken, bir virüsle alakalı oyun oynamak isterken kullandığımız dijital cihazın da virüsle dolmasına sebep olabiliriz."





OYUN İÇİN REZERVASYON NUMARALARI





Dünya genelinde bu tür oyunlara ilginin büyük olduğunu ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Çok ciddi bir ilgi var. Dünya genelinde herkes tarafından talep ediliyor. En fazla Çin'de talep görüyor." diye konuştu.





Demircan, "Bütün dünyada ve ülkemizde de ciddi talep görüyor. Hatta üretici firma talepleri çok hızlı karşılayamadığı için rezervasyon numaraları veriyor. Oyunu oynamak isteyenleri 'sizin sıranız gelecek. Geldiği zaman oynayabileceksiniz' mesajıyla karşılıyor." ifadelerini kullandı.



