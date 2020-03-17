Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs sebebiyle internetten yapılan alışverişler patladı : Amazon, 100 bin yeni eleman alıyor /17 Mart 2020 10:39

Koronavirüs sebebiyle internetten yapılan alışverişler patladı : Amazon, 100 bin yeni eleman alıyor

Koronavirüs sebebiyle internetten yapılan alışverişler patladı. Bir çok firma siparişlere yetişmekte zorlanıyor

SHABER3.COM

İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon, koronavirüs sebebiyle internetten yapılan alışverişlerin büyük oranda artması sonucu ABD'de 100 bin yeni eleman alacağını açıkladı.

Karantinada ürün bulamama kaygısıyla rafları boşaltan müşteriler, koronavirüs salgınında evlerinde daha çok internet üzerinden alışveriş yapıyor ve satın aldıkları ürünler adreslerine teslim ediliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, özellikle hijyen ürünlerinin mağazada düzenlenmesi ve evlere teslim için çok sayıda elemana ihtiyaç duyan Amazon'un yanı sıra Albertsons, Kroger ve Raley's gibi firmalar, yeni eleman alımı için ilan vereceklerini duyurdu.

Bu şirketler, salgına kadar restoran, bar ve kafelerde çalışan, çoğu evlere servis yapan ancak tüm bu mekanların geçici süre kapatılması sebebiyle işsiz kalan elemanlara yöneldi.

Amazon, eleman alımı yapacağını duyurduğu açıklamasında "Bu elemanların hayat normale dönene kadar ve eski iş yerleri açıldığında kendilerini tekrar çağırana kadar bizimle çalışabileceklerini bilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Amazon'un eleman sayısı dönem dönem değişiyor. Tatil zamanlarında 798 bin tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanı oluyor.

Yeni elemanlar için 15 dolar olan saatlik ücretini Nisan ayında 2 dolar artıracağını duyuran Amazon'un 100 bin yeni eleman alması, 350 milyon dolardan daha büyük bir paraya mal olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs sebebiyle internetten yapılan alışverişler... Sonraki Haber >>

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:56:14