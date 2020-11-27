Koronavirüs sebebiyle vefat eden Hizmet gönüllüsü Hasan Bacak ebediyete uğurlandı

SAMANYOLUHABER- 1979 doğumlu Hasan Bacak Güler yüzü, mütevazılığı ve pek çok güzel hasletleriyle mümtaz bir kişiydi.





Almanya’nın Hessen eyaletinin Frankfurt şehrinde Avicenna eV ve Huv eV derneklerinin ikinci başkanlığı ile derneklerin proje koordinatörlüğü görevini yürüten Bacak, Avrupa'nın bir çok şehrinde vazife yapmıştı.





İki hafta önce Covid-19'a yakalanan 41 yaşındaki Bacak tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat etti.













Hasan Bacak için Almanya'nın Köln şehrinde bugün cenaze merasimi düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle az kişinin katılmasına izin verilen cenazede önce mezarlıkta cenaze namazı eda edildi.





Namazın akabinde Bucak'ın naaşı Köln Müslüman Mezarlığı'nda defnedildi.









Merhum Hasan Bacak kısa bir süre önce Korona’ya yakalandığında bir şiir kaleme almıştı.





Hayat güzel ondan hiç bir şeye aldırmam,

Hakkını bilir olmayana saldırmam,

Üç günlük dünyada kimseyi kandırmam,

Yine de Korona uğradı bize e’lân.





Acayip bir şey bu tarifsiz illet,

Perişan oldu bak düvel-i millet,

Rabbim göstermesin başka bir zillet,

Yine de korona uğradı bize e’lân.





Pasiflik var şimdi olamazsın aktif,

Kaporta sağlam baş ağrısı hafif,

Nezleden biraz farklı yapılır tarif,

Yine de korona uğradı bize e’lân.





Mevzuyu anlatır kısaca yazı,

Evde çekerler niyazı nazı,

İşlerimiz kaldı dışarda olan bazı,

Yine de korona uğradı bize e’lân.





Sağlam adamım yerimde durmam,

Meşhurdur kafamda süratli planlar kurmam,

Bana bulaşmaz diye var idi ummam,

Yine de korona uğradı bize e’lân.





Yerimiz belli mekânımız fest,

Dünya elhamdülillah çekmişim rest,

Pozitif bizim Covid-19 test,

Yine de korona uğradı bize e’lân.





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