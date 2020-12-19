Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs servisinde facia: 8 ölü! /19 Aralık 2020 17:46

Koronavirüs servisinde facia: 8 ölü!

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı. Faciada 8 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde oksijen verilen solunum cihazı patladı.  Söz konusu patlama hastanenin Koronavirüs yoğun bakım servisinde yaşanırken, patlamada 9 kişi yaşamını kaybetti. 

Patlama sonucu küçük çaplı bir yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. 

Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 hasta hayatını kaybetti . Yoğun bakım ünitesindeki kurtarılan 11 hasta diğer hastanelere sevk edildi.

Faciada hayatını kaybedenlerin isimleri  şöyle: Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64).

CENAZELERDEN İKİSİ SİİRT'E BİRİ KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLECEK

Faciada hayatını kaybedenlerden ikisinin cenazesinin defnedilmek üzere Siirt’e, birinin ise Kahramanmaraş’a gönderileceği kaydedildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir." denildi.

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