Koronavirüs SGK'yı da vurdu

Koronavirüs pandemisi yüzünden Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) topladığı sigorta primleri emekli maaşlarını ödemeye yetmeyince, Hazine'den 31 milyar lira kuruma aktarıldı.





2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 223.2 milyar lira prim tahsil eden Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), aynı dönemde 254.2 milyar lira emekli maaşı ödemesi gerekiyordu.





60 MİLYAR LİRA DEVLET KATKISI





Gelir hedefini 474 milyar 529 milyon lira olarak belirleyen SGK, 338 milyar 413 milyon TL gelir elde edebildi. Gelirlerin 223 milyar lirası sigorta primlerinden kaynaklanırken, 60 milyar lirasını devlet katkısı oluşturdu. 1 milyar 348 milyon lira ise yapılandırılan prim borçlarından geldi.





GİDERİ KARŞILAYAMADI





Aynı dönemde 402 milyar 255 milyon liraya ulaşan SGK’nın giderlerinin 254 milyar 238 milyon lirasını emekliye ödenen maaşlar oluşturdu. Ayrıca emekliye yapılan bayram ikramiyeleri de 10 milyar 763 milyon TL’ye ulaştı. Hastanelere ve eczanelere yapılan ödemelerin yer aldığı sağlık harcamaları ise 97 milyar 681 milyon TL’ye ulaştı. Bütün bu giderleri karşılayamayan SGK’ya Hazine’den para aktarılmaya devam ediyor.





REKOR AÇIK





SGK istatistiklerine göre Kurum’un 2020 yılı açığı ise 50.1 milyar lira olarak belirlenirken, Eylül ayı itibariyle bu rakam çoktan aşıldı. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde SGK’nın bütçe açığı 63.8 milyar lira ile rekor kırdı.