Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs Silivri Cezaevi'nde de görüldü /08 Mayıs 2020 00:37

Koronavirüs Silivri Cezaevi'nde de görüldü

Koronavirüs salgınının devam ettiği günlerde Silivri Cezaevi'nde de kendilerine test yapılan 39 kişiden 4’nün test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

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Türkiye’de korona salgını Silivri Kapalı Cezaevi’ne sıçradı. 7 nolu B12 koğuşundaki tutuklu 39 kişiden 4’nün test sonuçları pozitif çıktığı öğrenildi.  

İstanbul Silivri kapalı Cezaevi’nde 7 nolu B12 koğuşunda Ramazan ayının 2’inci günü 25 Nisan’da tutukluların bazılarında koronavirüs semptom belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Bu durum Silivri Cezaevi yönetimine bildirilmesine rağmen gerekli hassasiyet ve ilgi gösterilmedi. Koğuştaki 48 yaşındaki bir tutuklunun iftar öncesi fenalaşıp bayılması üzerine cezaevi yönetimi, durumun ciddiyetine ancak vardığı aktarıldı.  

B12 koğuşundaki tutukluların ısrarla korona testi yapılması istemelerine rağmen cezaevi yönetimi bu konuda duyarsız kaldı. Koğuştaki tutukluların ailelerinin durumu öğrenmesi üzerine Alo 184’ü arayarak Sağlık Bakanlığı’na test talep etti.  

Ailelerin ısrarlı aramaları üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından test için görevli personel gönderildi. 6 Mayıs günü koğuştaki 39 kişiye korona testi yapıldı. Tutuklu yakınların e-nabız sisteminden aldığı test sonuçlarına göre 39 kişiden 4’nde korona tespit edildiği öğrenildi. Koğuştaki diğer tutukluların test sonuçlarının da pozitif çıkma ihtimalinin yüksek olduğu üzerinde duruluyor.  
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