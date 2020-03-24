‘Koronavirüs, siyasi tutukluları cezalandırma aracı olmamalı’

Türkiye’deki koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla tutuklu ve hükümlülerin infaz değişikliğiyle erken tahliyesine yönelik HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.



















Kampanya kısa sürede 20 bin imzayı geçti. Bir çok Avrupalı siyasetçi, gazeteci, ve İnsan hakları savunucusu da bu kampanyaya destek verdi







Sosyal Medya'dan da 'SiyasiMahpusaDa Eşitİndirim istiyoruz' şeklinde hashtag açıldı.









İmza kampanyasına katılmak için TIKLAYIN













İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu hafta TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni ceza infaz düzenlemesiyle ilgili bir açıklama yaptı.





Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık cezaevi nüfusunu azaltmayı amaçlayan bu değişiklikleri memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden HRW Türkiye Direktörü Emma SinclairWebb, “Şiddet içeren suçlardan dolayı değil de siyasi görüşlerinden dolayı hapis yatan insanların da bu değişiklikten faydalanması sağlanmalı,” dedi. Açıklamada, ‘tahliye konusunda siyasi görüşe bağlı bir ayrımcılık yapılmaması gerektiği’ belirtildi.







