Samanyolu Haber /Dünya / "Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesini de vurdu" /08 Nisan 2020 22:54

"Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesini de vurdu"

Suudi Arabistan'da ilk Koronavirüs vakasının bildirilmesinin üzerinden 6 hafta geçtikten sonra, kraliyet ailesinin üyelerine de bulaştığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan'da ilk Koronavirüs vakasının bildirilmesinin üzerinden 6 hafta geçtikten sonra, kraliyet ailesinin üyelerine de bulaştığı ortaya çıktı.

New York Times'ın haberinde, kraliyet ailesine yakın bir kişinin verdiği bilgiye göre, kraliyet ailesinden yaklaşık 150 kişiye Koronavirüs bulaştığı yazıyor.

Kraliyet ailesinin tedavi gördüğü özel hastanelerde görev yapan doktorlar, 500 yatağı virüs bulaşma ihtimali olan aile mensupları ve yakınları için hazırladı. Hastane yetkilileri, doktorlara bu durumu Salı gecesi gönderilen “yüksek alarm” uyarısıyla bildirdi.

Özel hastanelerden biri olan Kral Faysal Uzmanlık Hastanesi'nin doktorlara gönderdiği ve New York Times'ın bir kopyasına ulaştığı mesajda, “Ülke genelinden gelecek VIP kişiler için talimatlar hazır olacak. Kaç kişinin geleceğini bilmiyoruz ama alarm seviyesini yüksek tutuyoruz. Tüm kronik hastalar en acil şekilde taburcu edilmeli, hasta olan hastane çalışanları da başka yerlerde tedavi edilmeli” ifadeleri yer alıyor.

Kral Faysal Hastanesi'nden iki doktorun ve aileye yakın iki kişinin verdiği bilgiye göre, Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar bin Abdülaziz, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda. Riyad Valisi, Kral Salman'ın yeğeni.

84 yaşındaki Kral Salman, Cidde açıklarında, Kızıldeniz'de bir adada tecrit altında.

Oğlu 34 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Salman da, birçok bakanla birlikte yine Cidde açıklarında kişisel tecrit uygulayarak virüsten korunmaya çalışıyor.
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