Samanyolu Haber /Spor / Koronavirüs tarihi geleneği bozdu /10 Mart 2020 22:12

Koronavirüs tarihi geleneği bozdu

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüs olimpiyatları da etkiledi. Olimpiyat tarihinde ilk kez Olimpiyat meşalesinin seyircisi bir şekilde yakılacağı ifade edildi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tarihte ilk kez Olimpiyat meşalesi seyirci olmadan yakılacak. Yunan Olimpiyat Komitesi, 12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan törene seyirci alınmayacağını duyurdu.

Euronews'in haberine göre, neredeyse 100 yıllık bir geleneğin bozulduğu karar kapsamında, törene Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Komitesinden sadece 100 kişinin katılmasına izin verilecek.

Meşaleyi yakma töreninin provaları da basına kapalı yapılacak. Seremoninin düzenlendiği antik kent Olimpia, Kovid-19'dan en fazla etkilenen şehirler arasında yer alıyor. Şimdiye kadar Yunanistan'da 89 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Olimpiyat meşalesi nedir?

Kökeni Antik Yunan'da Prometheus'un Yunan tanrısı Zeus'tan ateşi çalmasına dayanan meşale, ilk defa Amsterdam'da 1928 Yaz Olimpiyatları'nda tanıtıldı ve o zamandan beri modern Olimpiyatlar'ın bir parçası oldu.

Meşale, Olimpiyatlar'ın düzenlendiği her sene Yunanistan'da yakılıyor, çeşitli ülkelerden geçerek oyunların yapıldığı ülkeye götürülüyor.
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