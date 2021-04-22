Koronavirüs tedavisi için gittiği hastanede yakalanıp tutuklandı

Samsun’da Hizmet Hareketi üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan T.A.Ö isimli şahıs, koronavirüs tedavisi için gittiği hastanede gözaltına alınarak tutuklandı.





Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunan T.A.Ö.’yü (44) korona virüs şüphesiyle tedavi için gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözaltına aldı.





Tutuklanan T.A.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi mahkum koğuşuna konularak burada korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı.