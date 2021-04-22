Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs tedavisi için gittiği hastanede yakalanıp tutuklandı /22 Nisan 2021 10:27

Koronavirüs tedavisi için gittiği hastanede yakalanıp tutuklandı

Hizmet Hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında tutuklama kararı olan T.A.Ö. korona virüs şüphesiyle tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. T.A.Ö daha sonra hastanede mahkum koğuşuna konuldu ve Covid-19 tedavisi başlatıldı.

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Samsun’da Hizmet Hareketi üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan T.A.Ö isimli şahıs, koronavirüs tedavisi için gittiği hastanede gözaltına alınarak tutuklandı. 

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunan T.A.Ö.’yü (44) korona virüs şüphesiyle tedavi için gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözaltına aldı.

Tutuklanan T.A.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi mahkum koğuşuna konularak burada korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı.
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