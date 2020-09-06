Koronavirüs tedavisinde D vitamini sevinci

webtekno.com'da yer alan habere göre İspanya'da yapılan küçük bir çalışma, D vitamininin Covid-19'un yoğun bakım riskini neredeyse tamamen yok ettiğini ortaya koydu. Öyle ki D vitamini, yüzde 98 civarında başarı elde etti.





Her geçen gün on binlerce insana daha bulaşan Covid-19, bugüne kadar yüz binlerce kişinin yoğun bakımda tedavi görmesine neden oldu. Neredeyse 1 milyon kişinin ölümüne neden olan virüsün şiddetini azaltmak için yapılan çalışmalar devam ederken bu çalışmalardan birisi olumlu sonuç verdi.





Covid-19 için D vitamininin ilk rastgele kontrollü çalışması yayınlandı. Buna göre D vitamini, yoğun bakımda tedavi gerektirme olasılığını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Çalışma, İspanya'daki Reina Sofia Üniversite Hastanesi'nde 76 COVID-19 hastasıyla yapıldı.





HANGİ TÜR D VİTAMİNİ NASIL KULLANILDI?





Çalışmada yer alan 76 hastanın D vitamini alıp almayacağı rastgele bir şekilde seçildi. Bu seçim sonucunda 50 hasta D vitamini alacak olan gruba girerken geriye kalan 26 hasta kontrol grubuna girdi.





D vitamini, hastalara kalsidiol (25(OH)D veya 25-hidroksivitamin) olarak verildi. Bu vitamin kanda dolaşır ve kandaki D vitamininin durumunu ölçmek için de kullanılır.





D vitamini alacak hastaların tedavisi hastaneye kabulün ilk günü 532 mikrogram, 3'üncü ve 7'inci günlerde 266 mikrogram ve ardından haftada bir 266 mikrogram 25(OH)D şeklinde yapıldı. Hastalar, hastaneden taburcu olana dek veya yoğun bakıma kabul edilene ya da ölene dek tedavi edildi.





Çalışmanın çarpıcı sonuçları ise şu şekilde:





Çalışmayla birlikte elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Kontrol grubunda bulunan kişilerin %50'si yoğun bakım ünitesine gönderilmişti. Öte yandan D vitamini tedavisi görenlerin yalnızca %2'si yoğun bakım ünitesine gönderilmişti. Yani D vitamini, yoğun bakım riskini 25 kata yakın azaltmıştı.





Bir başka deyişle D vitamini, yoğun bakım ünitesine yatma riskinin %96'sını ortadan kaldırmıştı. Göreceli olasılıklar oranına göreyse D vitamini, yoğun bakım ünitesine yatma riskini yüzde 98 oranında ortadan kaldırdı. Çalışma küçük çaplı bir çalışma olduğundan insanlardaki tüm farklılıkların hesaba katıldığı bir model oluşturuldu. Bu modele göreyse D vitamininin başarı oranı yüzde 97'ydi.





ÖLÜM RİSKİ DE ORTADAN KALKTI MI?





Çalışmada D vitaminiyle tedavi olan hastaların tümü, hiçbir sorunla karşılaşmadan taburcu oldu. Kontrol grubunda bulunanların yarısı, yoğun bakım ünitesine girmeden taburcu edildi. Kontrol grubunun diğer yarısındaki 11 kişi yoğun bakım ünitesinden taburcu edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.





Kaynağımız olan Dr. Chris Masterjohn'a göre bu sorunun cevabı bir anlamda 'Evet'ti. D vitamini, yoğun bakım ünitesine yatma riskini ortaya kaldırdığından hastaların ölüm riski de azalıyordu. Ancak bu sorunun kesin bir cevabı için maalesef daha fazla ölümün bulunduğu çok daha büyük çalışmalar yapılmalıydı.







