Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüs tehdidinde risk seviyesi 'yüksek'ten, 'çok yüksek'e çıkarıldı /29 Şubat 2020 11:56

Koronavirüs tehdidinde risk seviyesi 'yüksek'ten, 'çok yüksek'e çıkarıldı

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Covid-19) için küresel risk seviyesini "yüksek"ten, "çok yüksek"e çıkardı.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Küresel risk seviyesini yüksekten, en yükseğe çıkardık." dedi. Virüsün görüldüğü ülkelerin doğru önlemlerle bunu kontrol altına alabileceklerini belirten Ghebreyesus, DSÖ yetkililerinin "dünyanın tamamına yayılmadığı" gerekçesiyle "pandemi" durumu ilan etmediğini kaydetti.

Ghebreyesus, Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, cuma sabahı itibariyle toplam vaka sayısının 78 bin 959'a ulaştığını, virüs nedeniyle ölen kişi sayısının da 2 bin 791 olduğunu bildirdi.

Çin dışında ise cuma günü itibariyle 49 ülkede 4 bin 351 vaka tespit edildiğini bildiren Ghebreyesus, bu ülkelerde 67 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"Endişe verici"

Ghebreyesus, dünden bu yana Danimarka, Estonya, Litvanya, Hollanda ve Nijerya'da ilk vakaların bildirildiğini, tüm bu vakaların İtalya'daki salgınla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, Covid-19 vakalarının İtalya'dan 14 ülkeye ve İran'dan 11 ülkeye yayıldığını söyledi.

"Vaka sayısında ve son birkaç gün içinde etkilenen ülke sayısında devam eden artış açıkça endişe verici." diyen Ghebreyesus, DSÖ uzmanlarının, Covid-19'un küresel düzeyde yayılma riski ve etkisine ilişkin değerlendirmelerini hızlandırdıklarını söyledi.

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