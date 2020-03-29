Koronavirüs testi deneyen Ethem Sancak'ın yeğenini ilaç şirketi yalanladı!

Türkiye’de koronavirüs testi yaptırmak isteyenlerin devlet hastaneleri önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturarak beklemeye devam ederken tartışma oluşturan görüntülere ilaç şirketi CCA Pharma şirketinden açıklama geldi.





MURAT SANCAK: AİLE ORTAMINDA DENEMEK İÇİN

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın yeğeni Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın koronavirüs testini yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.





Twitter hesabından bir açıklama yapan Murat Sancak, testlerin CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücret karşılığı satın alındığını ve aile ortamında iddia etmişti.





Sancak, görüntülerin sosyal medyada yayınlanıp tepki çekmesinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:





Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır.

Sancak bu mesajının yanında bir fatura paylamıştı. MT Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne kesilen faturada 125 test için 13 bin 95 lira ödendiği görülüyor.









CCA PHARMA ŞİRKETİ: OLASI İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÖNDERİLDİ

CCA Pharma şirketi, Murat Sancak’ın açıklamasının aksine “koronavirüs testlerinin olası şirket arasında olası bir iş birliği yapılması amacıyla” gönderildiğini öne sürdü.





CCA Pharma’nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklaması şöyle:





"Son günlerde sosyal medya ve basındaki görüntülerde yer alan sözkonusu hızlı tanı testleri sağlık alanında faaliyet gösteren firmamız tarafından yasal yollarla ve faturalı olarak satın alınmıştır.

Şirketimiz sağlık alanında faaliyet gösteren bir aile şirketidir. MT Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile herhangi bir bağımız yoktur ve geçmişte de herhangi bir ticari alışverişimiz bulunmamaktadır.

MT Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yapılan gönderim sağlık alanında faaliyet gösteren iki şirket arasında sözkonusu hızlı tanı testi için gelecekte olası bir ticari iş birliği çerçevesinde ürünün incelenmesi amacıyla numune olarak faturalı şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu gönderim sağlık alanında faaliyet gösteren iki firmanın olası ticari ihracat anlaşmaları için ürünü incelemesinden ibarettir.

Bunun dışında Sağlık Bakanlığı’na, tıbbi cihaz satış yetkisi olmayan hiçbir firmaya veya şahısa tarafımızdan kit satışı gerçekleştirilmemiştir. COVID-19 tanısı için testler yalnızca Sağlık Bakanlığı bünyesinde yasal izinli laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır.

Ticari faaliyetlerimiz yasal çerçevede devam edecek olup gerek sosyal medya gerekse basılı/görsel medyada asılsız ve mesnetsiz iddialarla ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacağımızı dikkatlerinize sunarız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

CCA Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti."