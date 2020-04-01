Koronavirüs topraktan çıkar mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs hastalığından ölenlerin defnine ilişkin konuştu. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok. Vefat eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur. Ama mutlaka yıkama ve gömülme esnasında görevlilerin koruyucu ekipmanlarını giymesi lazım." dedi.





VİRÜSÜN TOPRAKTAN ÇIKMA İHTİMALI YOK

Prof. Dr. Yamanel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ayrı bir yere defnedilmesine gerek olmadığını bildirerek, "Bu Dünya Sağlık Örgütü’nün de aldığı kararlara paralel bir şekilde Bilim Kurulu’nun aldığı bir karar. Defin işlemlerinde de özellikle bir sıkıntının olmadığı görülüyor. Ama gasilhanede çalışanların mutlaka koruyucu ekipmanları giyip, işini yapması gerekiyor. Yine defin işlemleri sırasında da mutlaka eldiven ve koruyucu maske takılması uygun olacaktır. Bunlar dışında herhangi bir önerimiz yok. Virüsün de topraktan çıkma ihtimali yok. Vatandaşlarımız bu konuda emin olabilirler. Vefat eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur. Ama mutlaka yıkama ve gömülme esnasında görevlilerin koruyucu ekipmanlarını giymesi lazım. Cemaatin de çok kalabalık olmaması ve kişilerin o esnada birbirine mesafeli durması gerekiyor. Ayrıca kararlar doğrultusunda bazı özel durumlarda da tabutla da gömülme olabilir." dedi.