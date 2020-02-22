Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs Türkiye'nin yanı başında! : Korkutan açıklama geldi /22 Şubat 2020 09:53

Koronavirüs Türkiye'nin yanı başında! : Korkutan açıklama geldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı. İran'da 18 vaka görüldü, dört kişi hayatını kaybetti. Orta Doğu'da Lübnan ve İsrail de Koronavirüs ile tanıştı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün kontrolüne yönelik fırsat penceresinin daraldığını açıkladı.

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Çin’den dünyaya yayılan Koronavirüs nederiyle kayıplarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Çin ana karasında görülen vakalar azalırken, dün 109 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede Koronavirüs bağlı ölümlerin sayısı 2 bin 345’e yükseldi. Küresel ölçekte ise can kaybı 2 bin 360 olarak tespit edildi.

İran’ın Kum şehrinde yedi, başkent Tahran’da dört ve Gilan vilayetinde iki vaka tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı’ndan dün itibarıyla dört hastanın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’le bağlantılı olmayan corona virüsü vakalarına ilişkin duyulan kaygıyı dile getirdi. Dr. Ghebreyesus, virüsün frenlenmesine yönelik fırsat penceresinin daraldığını belirtti.

Çin Sağlık Bakanlığı ölüm ve yeni vaka sayısında düşüş olduğunu duyurdu. Fakat Güney Kore, İtalya, İran ve başkaca ülkelerde ölüm ve yeni vakalarda artış yaşandı. Çin dışında 26 ülkede 1200’ü aşkın corona virüsü hastası tespit edildi.
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