Koronavirüs Türkiye'nin yanı başında! : Korkutan açıklama geldi

Çin’den dünyaya yayılan Koronavirüs nederiyle kayıplarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Çin ana karasında görülen vakalar azalırken, dün 109 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede Koronavirüs bağlı ölümlerin sayısı 2 bin 345’e yükseldi. Küresel ölçekte ise can kaybı 2 bin 360 olarak tespit edildi.





İran’ın Kum şehrinde yedi, başkent Tahran’da dört ve Gilan vilayetinde iki vaka tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı’ndan dün itibarıyla dört hastanın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı.



