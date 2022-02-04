Samanyolu Haber /Gündem / ‘Koronavirüs Türklere bulaşmaz’ diyen akademisyen: 'Kariyerimi AKP’ye borçluyum’ /04 Şubat 2022 16:10

‘Koronavirüs Türklere bulaşmaz’ diyen akademisyen: 'Kariyerimi AKP’ye borçluyum’

Yaptığı açıklamalarla bilim insanlarının tepkilerine neden olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, kariyerini AKP iktidarına borçlu olduğunu söyledi: "Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum."

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“Koronavirüs Türkleri teğet geçecek” ve “Tuzlu ayran otizm yapıyor” sözleri nedeniyle tepkileri üzerine çeken Doç. Dr. Oytun Erbaş, kariyerini AKP iktidarına borçlu olduğunu söyledi.

Oytun Erbaş, “Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum” dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen TVNET’e konuşan Doç. Dr. Oytun Erbaş, “Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam ropdöşambırlı doktorların işine gelmiyor. Doktor bir şey söylüyor yarısı Latince. Bir adam halka anlaşılabilir bir şeyler söylüyor, ondan zaten kıskançlık. Bana ‘Baban ne iş yapıyor’, ‘Pazarcı’ dedim. ‘Pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, iyi dil bilen, giyimi çok iyi olanlar hep farklı. Çayı tutuşu, şampanyayı kadehi kaldırışı… Biz öyle değiliz. Anadolu’dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimle buraya geldik. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’dan Oytun Erbaş’ın sözlerine tepki geldi:

“Bu hükümet yoktu. Rahmetli babam ÇAYKUR’da mevsimlik işçiydi. 1980’de araştırma görevlisi, 1987’de yardımcı doçent, 1989’da doçent, 1995’te profesör oldum. Tabi bazı sıkıntılar yaşadım ama Ankara’da yargıçlar vardı, profesörlüğümü Danış kararıyla aldım.”

Öte yandan Oytun Erbaş’ın açıklamasının ardından babasının pazarcı değil “bankacı” olduğu yönünde iddialar çıktı. Erbaş’ın babası Bülent Erbaş’ın Pamukbank’ta müdürlük görevinden emekli olduğu öne sürüldü.
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