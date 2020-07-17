Koronavirüs vak'aları Brezilya’da 2, Hindistan’da 1 milyonu geçti

Brezilya’da yalnızca bir ay öncesine kadar vak'a sayısı 1 milyon civarındaydı. Dört haftada bu sayı ikiye katlandı. Uzmanlara göre bu artışın yavaşlayacağına dair de bir işaret yok.





210 milyonluk nüfusuyla Brezilya, ABD’den sonra yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) en çok etkilenen ülke konumunda.

Sosyal mesafe önlemlerine karşı çıkan ve virüsü ciddiye almamakla eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Covid-19 testi de pozitif çıktı.

Brezilya’da Covid-19 bağlantılı can kaybı da 74 bini geçti. Ama asıl ölü sayılarının daha yüksek olduğuna inanılıyor.

HİNDİSTAN'DA VAK'A SAYISI 1 MİLYONA NASIL ULAŞTI?





Hindistan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 34 bin yeni vak'a tespit edildiğini teyit etti. Son verilerle ülkedeki vak'a sayısı 1 milyonu aştı. Kayda geçen Covid-19 bağlantılı can kaybı da 25 bin.



Hindistan mart ayında sokağa çıkma kısıtlamaları ve karantina uygulamaları başlattığında vak'a sayısı 500 civarındaydı.





Ülkede önlemlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlandığı 8 Haziran’dan bu yana ise teyitli vak'a sayısı ülke genelinde hızla arttı.





1,3 milyar nüfuslu ülkede salgının nasıl kontrol altında tutulacağı yetkilileri endişelendiriyordu.





Yoğun nüfuslu şehirleri, vilayetleriyle, henüz vaka sayıları binlerle ifade edilirken bile ülke birçok uzman tarafından salgının yayılma hızı açısından riskli bölge olarak görülüyordu.





Ülkede ilk Koronavirüs vak'asının görüldüğü ocak ayından bu yana vak'a sayısı 1 milyona ulaştı.





HASTANELER CEVAP VEREMİYOR





Son iki ayda, ülke genelinde sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntılar yaşandığı, hastanelerin kapasitelerini aştığı görülüyordu.





Eş zamanlı olarak ülkede yapılan testler de arttı. Artışın bir sebebi olarak testlerin yaygınlaşması gösteriliyor.





Hindistan’da mevcut aktif vak'a sayısı ise 340 bin. Covid-19’u atlatanların sayısı giderek artıyor.





Her teyitli 100 vak'adan 63’ü hastalığı atlattı. Ölüm oranı da yüzde 2,55. Birçok ülkeye kıyasla bu iyimser bir oran olarak görülüyor.