Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs vak'alarında en çok iyileşen hasta sayısı hangi ülkede? /26 Nisan 2020 23:03

Koronavirüs vak'alarında en çok iyileşen hasta sayısı hangi ülkede?

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, virüs kapıp sonrasında iyileşen hasta sayısında ilk sıralarda yer alan ülkeler ise bakı hangileri oldu.

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Dünya genelinde, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 870 bini aştı. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler arasında birinci sırada 975 bin 798 vaka ile en yüksek sayıya sahip olan ABD yer aldı.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 871 bin 265 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (118 bin 633), İspanya (117 bin 727), Almanya (109 bin 800), Çin (77 bin 394), İran (69 bin 657), İtalya (64 bin 928) ve Fransa (44 bin 594) oldu. Türkiye'de de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a ulaştı.

 En fazla hastanın hayatını kaybettiği ülkeler ise sırasıyla ABD (54 bin 941), İtalya (26 bin 644), İspanya(23bin 190), Fransa, (22 bin 856), Birleşik Krallık, (20 bin 732), Belçika ( 7 bin 94), Almanya (5 bin 884) yer aldı. 
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