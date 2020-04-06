Koronavirüs vakalarının sayısı dünyada 1 milyonu geçti

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 275 bine, can kaybı 69 bin 487'ye yükseldi.







Çin ana karasında Pazar günü 30 yeni Corona virüsü vakası tespit edildi. Bir gün önce bu rakam 19’du. Yetkililer vaka sayısındaki artışın nedeninin yurt dışı seyahatlerinden dönenler ve yerel ölçekte temasın artmasına bağlıyor.





Hindistan’da Corona virüsü vaka sayısı 3 bin 350’ye çıktı. Hindistan teşhis konusunda başarısı yüksek testlerin ithal edilmesine kısıtlama getirmeye başladı. Ülkede salgının hızını yavaşlatmak için haftalık fiili sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.





Avustralya sağlık yetkilileri ise sosyal mesafeyle ilgili kuralların sıkı sıkıya uygulanması konusunda halkı uyardı ve salgının kontrol altına alınmasının tek yolunun bu kuralların uygulanması olduğunu bildirdi.





Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD’de Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 132, vaka sayısıysa en az 321 bin 762. Pazar günü en az 9 bin 517 yeni vaka açıklandı ve 636 kişi hayatını kaybetti.





