Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs vakalarının sayısı dünyada 1 milyonu geçti /06 Nisan 2020 10:09

Koronavirüs vakalarının sayısı dünyada 1 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Corona virüsü vakalarının sayısı 1 milyonu geçti ve 64 bin kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 275 bine, can kaybı 69 bin 487'ye yükseldi.

 Çin ana karasında Pazar günü 30 yeni Corona virüsü vakası tespit edildi. Bir gün önce bu rakam 19’du. Yetkililer vaka sayısındaki artışın nedeninin yurt dışı seyahatlerinden dönenler ve yerel ölçekte temasın artmasına bağlıyor. 

Hindistan’da Corona virüsü vaka sayısı 3 bin 350’ye çıktı. Hindistan teşhis konusunda başarısı yüksek testlerin ithal edilmesine kısıtlama getirmeye başladı. Ülkede salgının hızını yavaşlatmak için haftalık fiili sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 

Avustralya sağlık yetkilileri ise sosyal mesafeyle ilgili kuralların sıkı sıkıya uygulanması konusunda halkı uyardı ve salgının kontrol altına alınmasının tek yolunun bu kuralların uygulanması olduğunu bildirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD’de Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 132, vaka sayısıysa en az 321 bin 762. Pazar günü en az 9 bin 517 yeni vaka açıklandı ve 636 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da Ölü Sayısında Azalma

İtalya’da bir günde görülen en düşük ölüm sayısı Pazar günü kaydedildi. Ülkede son 24 saatte görülen yeni ölümlerin sayısı 525 olarak açıklandı. Bu da 19 Mart’tan bu yana görülen en düşük artış oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısının da arka arkaya iki gündür azaldığı belirtildi. İtalya’nın en üst düzey sağlık enstitüsü yetkililerinden Silvio Brusaferro, salgının eğrisinde düzleşme olduğunu ve şiddetinin azalmaya başladığını belirtti. Bu durumun devamlı olması halinde mücadelenin ikinci aşamasına geçilerek yayılmanın yavaşlamasını korumaya çalışacaklarını kaydetti. Ülkede toplam ölü sayısıysa 15 bin 887.

Fransa'da düşüş yaşanıyor 

Corona virüsüyle mücadele için ilan edilen sokağa çıkma yasağının 20'inci güne girdiği Fransa'da ölü sayısı 8 bini, vaka sayısıysa 70 bini aştı. Ülkede son 24 saat içinde hastanelerde 357 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısında küçük de olsa ilk kez görülen gerileme, sokağa çıkma yasağının etkisini göstermeye başladığı şeklinde yorumlandı.
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