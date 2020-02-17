Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs yol açtı: Hong Kong'da tuvalet kağıdı çetesi ortaya çıktı /17 Şubat 2020 11:20

Koronavirüs yol açtı: Hong Kong'da tuvalet kağıdı çetesi ortaya çıktı

Hong Kong'da polis koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde artık zor bulunan tuvalet kağıdını kesici aletler kullanarak temin etmeye çalışan çete üyelerini gözaltına aldı.

SHABER3.COM

Salgın nedeniyle milyonlarca kişi özellikle temizlik malzemelerini stoklamaya başladı. Marketlerde tuvalet kağıdına yönelik talep de önemli oranda arttı.

Euronews'te yer alan habere göre bu durum beraberinde suç oranında da artışa neden oldu. Hong Kong polisi, bıçak kullanarak toptancılardan tuvalet kağıdı çalan bir çeteye baskın düzenledi. Baskında 3 kişilik 'tuvalet kağıdı çetesinin' 2 üyesi yakalandı.

Baskında ayrıca çalınan tuvalet kağıtlarına el konulduğu bildirildi.

Covid-19 yani koronavirus vakalarında son günlerde görülen düşüş eğilimi tersine döndü. Virüsün yayıldığı Çin'in Hubei eyaletinde tespit edilen vaka sayısında yeniden artış yaşandığı ve 105 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs yol açtı: Hong Kong'da tuvalet kağıdı... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:35:29