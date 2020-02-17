Koronavirüs yol açtı: Hong Kong'da tuvalet kağıdı çetesi ortaya çıktı

Salgın nedeniyle milyonlarca kişi özellikle temizlik malzemelerini stoklamaya başladı. Marketlerde tuvalet kağıdına yönelik talep de önemli oranda arttı.







Euronews'te yer alan habere göre bu durum beraberinde suç oranında da artışa neden oldu. Hong Kong polisi, bıçak kullanarak toptancılardan tuvalet kağıdı çalan bir çeteye baskın düzenledi. Baskında 3 kişilik 'tuvalet kağıdı çetesinin' 2 üyesi yakalandı.







Baskında ayrıca çalınan tuvalet kağıtlarına el konulduğu bildirildi.





Covid-19 yani koronavirus vakalarında son günlerde görülen düşüş eğilimi tersine döndü. Virüsün yayıldığı Çin'in Hubei eyaletinde tespit edilen vaka sayısında yeniden artış yaşandığı ve 105 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi