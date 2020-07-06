Samanyolu Haber /Dünya / "Koronavirüs yüzde 99 zararsız" dendi ama... /06 Temmuz 2020 22:57

"Koronavirüs yüzde 99 zararsız" dendi ama...

ABD Başkanı Trump'ın ABD'de koronavirüsün bulaştığı kişilerden yüzde 99'u için büyük bir tehlike oluşturmadığını açıklaması sonrasında benzer bir açıklama da Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'den geldi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız ve ülkedeki ölüm oranının oldukça düşük olduğunu söyledi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede son dönemde artan Covid-19 vakalarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı "Bağımsızlık Günü" konuşmasını değerlendirdi.

Trump'ın açıklamasının son derece "birleştirici ve kapsayıcı" olduğunu söyleyen McEnany, "Dünyanın geri kalanından da bizim değerlerimize saygı duymalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Trump'ın ülkede, Covid-19'un bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için "zararsız" olduğunu savunmasına ilişkin McEnany, "Trump'ın bu açıklaması, bilimsel gerçeklere dayanıyordu. Bu ülkede ölüm oranı, Avrupa'daki bazı ülkelere kıyasla çok düşük" diye konuştu.

ABD'de ölüm oranı yüzde 9

ABD'de bugüne kadar 3 milyon 12 bin 436 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 132 bin 753 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'de Covid-19'un ölüm oranı yüzde 9 olarak dikkat çekiyor. Buna rağmen Trump, Koronavirüs'ün bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız olduğunu iddia etmişti.
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