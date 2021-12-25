Koronavirüs yüzünden Noel Tatilinde binlerce uçuş iptal

Koronavirüs pandemisi ikinci kışında da dünya genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.





Çok sayıda pilot ve personelin koronavirüs nedeniyle rapor alması yüzünden,





dün başlayan Noel tatili döneminde dünya çapında 4 bin 500'den fazla uçak seferi iptal oldu. Havayolu ulaşımı konusunda verileri toplayan Flightaware.com adlı sitenin verilerine göre, sadece cumartesi sabah en az 2 bin sefe iptal oldu.





En çok ABD'yi etkiledi

Uçak seferlerinin iptal edilmesinden en fazla etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu. Bu iptallerden 800'ünün Amerika Birleşik Devletleri kalkış veya inişli uçuşlar olduğu belirtildi. Ülkede bin 500'ten fazla uçağın da hedefe gecikmeli ulaştığı kaydedildi.





Dün akşam ise dünya genelinde 2 bin 400 seferin iptal olduğu kayda geçti. Noel tatili için yola çıkan binlerce kişinin ulaşımını sağlayacak 11 bin uçak seferinde ise gecikme yaşandığı belirtildi. Yarın için de şimdiden en az 600 uçuşun iptal edildiği açıklandı.





Pilotlar ve personel raporlu

Dünya çapında en çok yolculuk yapılan dönemlerden olan Noel tatilinde yaşanan bu iptallerin ve seferlerdeki gecikmenin sebebinin, pilotların, hosteslerin ve diğer havayolu sektörü çalışanlarının koronavirüs nedeniyle rapor almasıyla bağlantılı olduğu bildiriliyor. Söz konusu sektör çalışanlarının ya koronavirüs bulaştığı için hastalandığı ya da karantinaya girmek zorunda kaldığı için iş göremez oldukları belirtiliyor.



