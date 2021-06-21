Koronavirüse karşı burun spreyi aşısı

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Avustralya’da araştırmacılar Corona virüsüne karşı geliştirilen ve burundan uygulanan intranazal aşının klinik denemelerini başlatıyor. Uzmanlar, bu yeni aşının AstraZeneca ve Pfizer aşılarından daha etkili olabileceğini ve iğneden korkanların burun spreyini tercih edebileceğini savunuyor.





Avustralya’da toplum sağlığı kampanyalarının yaygın olmasına rağmen diğer gelişmiş ülkelere kıyasla aşı tedariki yavaş ilerliyor. Bunun başlıca nedenleri, ülkede Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının düşük olması, yeterli plan yapılmaması, ekipman ve malzeme tedarikinin gecikmesi ve toplumdaki aşı karşıtlığı olarak sıralanıyor.





Ülkede aşılama programı da hızlandırıldı. Deney aşamasındaki intranazal aşının virüse çok daha çabuk etki edebileceği iddiaları gündemde.





Aşının klinik deneyini yürüten Brisbane’s Nucleus Network araştırma kurumunun Tıp Direktörü Dr. Paul Griffin, diğer aşı ve ilaçların Corona virüsü enfeksiyonunun belirtilerini azaltmaya yönelik olduğuna ancak deney aşamasındaki intranazal aşı sayesinde enfeksiyona yakalanma riskinin azaltılmasının hedeflendiğine vurgu yapıyor.





Dr. Griffin, “Aşıyı, patojenin ya da virüsün girdiği yerden uyguladığımızda, virüsün girmesinin engellenmesi konusunda daha etkili olacağını umuyoruz” dedi.





Deney bağımsız bir komisyon tarafından onaylandı. Araştırmacılar, deney aşamasının ardından intranazal Corona aşısının bir ya da iki yıl içinde piyasaya sürülebileceğini söylüyor.





Pandemi nedeniyle 900’ün üzerinde can kaybı yaşanan ve yaklaşık 30 bin enfeksiyon vakasının tespit edildiği Avustralya’da şu ana kadar AstraZeneca ve Pfizer aşısının uygulanmasına onay verildi.





AstraZeneca’nın 60 yaş üstü kişilere uygulanmasına onay, aşının kan pıhtılaşmasına yol açtığı iddiaları incelendikten sonra verildi.