Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Koronavirüs (Covid-19) salgını bütün dünyayı tedirgin ediyor. 2019 yılı aralık ayında ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 bin 300'den fazla kişinin canına mâl olan Koronavirüs'e dair Prof. Dr. Canan Karatay ilginç, bir o kadar da tartışmalı bir tavsiyede bulundu.





Tarafsızlığını tamamen kaybettiği için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından boykot edilen CNN Türk'ün canlı yayına katılan Karatay, hayatını kaybedenlerin çoğunun 80 yaş üstü olduğunu iddia etti.





Karatay, Koronavirüs için "Dünyayı korkutacak bir olay değil." dedi.







PROF. DR. KARATAY'DAN "KELLE-PAÇA YİYİN" TAVSİYESİ





Karatay, "Kelle-paçayı hâlâ tavsiye ediyorum. Her seferinde yeni bir şey piyasa sürüyor. Asırlardan beri uygulananları söylüyorum." diyen konuştu.





Karatay, "Şimdiye kadar 6 Koronavirüsü var, yedincisi Covid-19 oldu. Ocak ayına kadar 15 milyon kişi garip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor?" sorusunu yöneltti.





Karatay şunları söyledi: "Ben korona ve grip virüsünden bahsediyorum. Kelle-paça güç veriyor. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar ölmüyorlar, hastalanmıyorlar. Diğer korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle-paça. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz."





CEHALET EN TEHLİKELİ VİRÜSTÜR!





Karatay'ın bu sözleri sosyal medyada infiaele sebep oldu. Hekimlerin de dahil olduğu tartışmada CNN Türk yayınında sarf edilen "Kelle-paça" sözlerinin yer aldığı video da paylaşıldı.





Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Organize cehalet böyle bir şey olmalı.", "Cehalet en tehlikeli virüstür.", "Bundan daha tehlikeli salgın mı var?" sözleri ile Karatay'a tepki gösterdi.



