Koronavirüse karşı, neleri yemeli, neleri azaltmalıyız?









Peki, bağışıklık sistemini güçlendirme adına hangi besinler tüketilmeli, neler azaltılmalı?





Independent Türkçe’ye konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Osman Erk, insanların yüzde 30’unun koronavirüsü belirti göstermeden, yüzde 55’inin hafif belirtilerle atlattığını belirterek, bunun en önemli nedeninin bu kişilerin bağışıklık sistemlerinin güçlü olmasından kaynaklandığını kaydediyor.





Prof. Erk, sözlerine şöyle devam ediyor:





“Bu nedenle bağışıklık sisteminin kuvveti son derece önemli. Bizim biyolojik atalarımız milyonlar yıl aşı ve ilaç olmadan hayatlarını devam ettirdiler ve bugünlere kadar geldik. Besinlerimiz bizim aşılarımız ve ilaçlarımızdır. Bir takım besinlerle bağışıklık sistemi arasında güçlü olduğunu bilimsel çalışmalarla biliyoruz. Taze, temiz, mevsiminde üretilmiş, mümkünse organik sebze ve meyvelerden oluşan ve bütün renkleri kapsayan rengarenk bir beslenme sistemi bağışıklık sistemini kesinlikle kuvvetlendirir.”





“Neleri tüketmeliyiz?” sorusuna ise Erk şu cevabı veriyor:





“Özellikle kıvırcıklar, brokoli, sarımsak, mantar, dut, üzüm, erik, böğürtlen suyu bağışıklık sistemini güçlendiren en önde gelen bitkisel besinlerdir ve bu etkiler bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur.”





Bağışıklık sisteminin hücrelerinin sayıca artması ve kuvvetlenerek virüsle etkili bir şekilde mücadele edebilmesi için birçok vitamine ve minerale ihtiyacı olduğunu belirten Erk, bunların sağlanabileceği meyve ve sebzeleri şöyle sıralıyor:





“Örneğin soğan ve elmadan kuersetin, turunçgillerdeki C vitamini, naringin, sarımsaktaki alisin, zeytindeki oleurepain gibi maddelerin anti viral etkinliği olduğu biliniyor. Bunlar bağışıklık sistemini güçlendiren fito besinlerdir.”





Takviye ve vitamin tabletleri kullanmak yerine bitkisele besinlerden elde edilen fito besinlerin sağlığımızın güvencesi olduğunu söyleyen Erk’in bazı gıdalara karşı da uyarısı var:





“Rafine şeker, trans yağı işlenmiş ve içinde bol miktarda katkı maddesi bulunan yiyecekler bağışıklık sistemini zayıflatır, vücudu enfeksiyonlara karşı açık hale getirir.”





Bol miktarda doymuş yağ, kolesterol ve hayvanın bütün hayatı boyunca vücudunda biriktirdiği toksinleri içeren zengin hayvansal ürünlerin bağışıklık sistemini zayıflatarak olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyleyen Erk, bu süreçte et tüketiminin azaltılmasını öneriyor.





Erk, “İçinde bol miktarda kafein bulunan kahve, kola gibi içeceklerin kullanımın azaltılması bağışıklı sisteminin toksin yükünü azaltır. Yeşil çayda bulunan kateşin ve matofin bağışıklık sisteminin toksin yükünü azaltır” diye de ekliyor.