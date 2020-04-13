Koronavirüs'e karşı üç açı çalışması ön plana çıktı

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs için 70 aşı çalışması yapıldığını, bu çalışmalardan 3’ünün insan üzerinde test edilmeye başlandığını açıkladı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son raporuna göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs için 70 ayrı aşı çalışması yapılıyor. Örgüt insan üzerinde test edilmeye başlanan 3 çalışmanın öne çıktığını bildirdi.





DSÖ’nün açıklamasına göre Hong Kong merkezli bir ilaç şirketi ile Çin’in Beijing Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından sürdürülen aşı çalışması insanlı testlerde ikinci aşamaya (Faz 2) geçti.





ABD’de ise iki ayrı şirketin insanlı testlerin birinci aşamasında (Faz 1) olduğu belirtildi.