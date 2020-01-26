Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüse karşı yeni aşı /26 Ocak 2020 22:30

Koronavirüse karşı yeni aşı

Çin'den çıkarak dünyaya yayılmaya başlayan ve şuana kadar onlar kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüse karşı yeni bir aşı geliştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

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CDC'nin viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı aşı geliştirmeye başladığını belirterek bu kapsamda izole edilen virüsün genetik dizinini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Şü, uzmanların, 2 Ocak'tan bu yana virüsten alınan dört örneğin patojenik yapısını tanımlamak için yüksek işlem hacimli sıralama metodu kullandığı bilgisini paylaşarak, yeni koronavirüsü nedeniyle ortaya çıkan zatürreye karşı da ilaç taraması yapıldığını ifade etti.

Ülkenin Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı da 324'ünün durumu ağır olmak üzere bin 975'e yükselmişti.

Enfektelerle temas ederek müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise toplam 21 bin 556 olarak açıklanmış, 49 enfekte vaka ise iyileşerek taburcu edilmişti.

Bir şehir daha mühürlendi

Hubey eyaletinde Vuhan'ın ardından çok sayıda "şehrin mühürlenerek" kentte toplu ulaşımın durdurulmasının ardından bugün itibarıyla Guandong eyaletine bağlı 5 milyon 600 bin civarında nüfusu olan Şantou şehri de mühürlenmişti.
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