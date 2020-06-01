Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüse yakalanan Dilek hemşire kurtarılamadı /01 Haziran 2020 09:22

Koronavirüse yakalanan Dilek hemşire kurtarılamadı

Korona salgınına yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen, hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen hayatını kaybetti. İki gün önce Dilek Hemşire’nin yaşamını yitirdiği öne sürülmüş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise iddiayı yalanlamıştı. 

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dilek hemşire, korona salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrıldı. Dilek hemşire, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikâyeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı.  

 

Nefes darlığı da yaşayan Dilek hemşire, hastaneye yatırıldı. Bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alınması gerekti. Dilek hemşire, dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi. Eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini videoda da gördü. Ancak bir süre sonra durumu ağırlaşan Dilek hemşire, yoğun bakıma kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilek hemşirenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan’da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, Covıd-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi. 
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