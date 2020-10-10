Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüse yakalanan hamile kadınlar hastalığı nasıl geçiriyor? /10 Ekim 2020 13:33

Koronavirüse yakalanan hamile kadınlar hastalığı nasıl geçiriyor?

oronavirüs'e yakalanan hamile kadınların çoğu hastalığı hafif geçiriyor, ancak daha uzun süre semptom gösteriyor

SHABER3.COM

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Koronavirüs'e yakalanan hamile kadınlar çoğunlukla hastalığı hafif geçiriyor, ancak normal vakalara kıyasla daha uzun süre semptom gösteriyor.

 
Obstetrics and Gynecology'de yayımlanan araştırmada 600 hamile kadının durumu takip edildi. Bu kadınların sadece yüzde 5'i hastaneye kaldırıldı ve 2'sinin yoğun bakıma alınması gerekti.

Araştırmaya katılan hamile kadınların çoğu hastalığı hafif geçirse de yüzde 25'i hastalandıktan sonra 8 hafta boyunca semptom göstermeye devam etti. Araştırmaya katılan 600 kişinin ortalama semptom gösterdiği sürenin 37 gün olduğu belirtildi.

Çalışmanın baş araştırmacılarından Vanessa Jacoby, hamileliğin bağışıklık sisteminde değişikliklere yol açtığı bilinse de hastaların semptom gösterdikleri sürenin uzunluğunun şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Jacoby, "Çoğu çalışmalara göre Covid-19'u hafif geçiriyorsanız semptomlar bir veya iki hafta içinde geliyor. Hamilelerde ise durumun böyle olmadığını gördük" diye konuştu.
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