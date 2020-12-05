Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüse yakalanan memura maaş kesintisi /05 Aralık 2020 12:26

Koronavirüse yakalanan memura maaş kesintisi

Kamu görevlileri salgına karşın çalışmaya devam ederken, bazı kurumlarda koronavirüse yakalanan ya da temaslı olduğu için evde izolasyona alınanların maaşlarından kesinti yapıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Türkiye bir yandan ekonomik kriz bir yandan da koronavirüs salgını ile mücadele ederken bazı kamu kuruluşlarında virüse yakalanan veya temaslı olduğu içinde evde karantinaya giren memurların maaşlarının kesildiği öğrenildi.

Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, ev izolasyonunun tercih değil zorunluluktan kaynaklandığına dikkat çekerek maaşlardan kesinti yapılmasına derhal son verilmesini, şimdiye kadar yapılan kesintilerin de iade edilmesini istedi.

Yazıda temaslı ve pozitif vakaların ev izolasyonuna tabi tutulduklarına ve 10 ile 14 gün arası idari izinli sayıldıklarına işaret edilerek, “Ancak yaptığımız tespitlere göre bazı kurumlar, idari izinli sayılması gereken personelin izolasyon süresini yıllık izinden düşürmekte ve evde kalmaya mecbur olan personel bu duruma karşı gelememekte, haliyle mağdur edilmektedir. Bu personelin maaşından tek hekim tarafından düzenlenmiş raporlara istinaden bir takvim yılında 7 günden fazla hastalık izni kullanılması durumunda uygulanan yüzde 25’lik kesinti yapılmıştır. Zorunlu tutulan ev izolasyonu uygulamasının, kanunda düzenlenen hastalık izni kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bahse konu uygulamaya derhal son verilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekmektedir” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüse yakalanan memura maaş kesintisi Sonraki Haber >>

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:24