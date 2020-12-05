Koronavirüse yakalanan memura maaş kesintisi

Türkiye bir yandan ekonomik kriz bir yandan da koronavirüs salgını ile mücadele ederken bazı kamu kuruluşlarında virüse yakalanan veya temaslı olduğu içinde evde karantinaya giren memurların maaşlarının kesildiği öğrenildi.





Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, ev izolasyonunun tercih değil zorunluluktan kaynaklandığına dikkat çekerek maaşlardan kesinti yapılmasına derhal son verilmesini, şimdiye kadar yapılan kesintilerin de iade edilmesini istedi.





Yazıda temaslı ve pozitif vakaların ev izolasyonuna tabi tutulduklarına ve 10 ile 14 gün arası idari izinli sayıldıklarına işaret edilerek, “Ancak yaptığımız tespitlere göre bazı kurumlar, idari izinli sayılması gereken personelin izolasyon süresini yıllık izinden düşürmekte ve evde kalmaya mecbur olan personel bu duruma karşı gelememekte, haliyle mağdur edilmektedir. Bu personelin maaşından tek hekim tarafından düzenlenmiş raporlara istinaden bir takvim yılında 7 günden fazla hastalık izni kullanılması durumunda uygulanan yüzde 25’lik kesinti yapılmıştır. Zorunlu tutulan ev izolasyonu uygulamasının, kanunda düzenlenen hastalık izni kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bahse konu uygulamaya derhal son verilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekmektedir” denildi.