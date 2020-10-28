Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüse yakalananlarda hızlı antikor düşüşü /28 Ekim 2020 00:20

Koronavirüse yakalananlarda hızlı antikor düşüşü

İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüse yakalanan hastalarda hızlı bir antikor düşüşünün tespit edildiği belirtildi.

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, koronavirüse yakalanan kişilerde antikor seviyelerinin enfeksiyondan sonra "oldukça hızla" düştüğünü ortaya koydu.

Londra'da Imperial College tarafından yapılan araştırmaya göre Haziran-Eylül döneminde virüse yakalananlarda antikor düzeyi yüzde 26 azaldı.

İngiltere'de REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı.

Haziran ayı sonu ve Temmuz ayı başında her 1000 kişiden yaklaşık 60'ında, saptanabilir antikorlara rastlandı.

Eylül ayındaki testlerde ise bu rakam 44'e geriledi.

65 yaş ve üzeri kişiler ile semptom göstermeyenlerde, antikor düzeylerinde daha büyük düşüşler görüldüğü gözlendi.

Araştırmacılar, antikor düzeyleri yüksek sağlık çalışanlarının sayısının fazla olmasının, bu kişilerin sık sık virüse yakalanmasıyla bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Antikorlar, vücutta bağışıklık sisteminin çok önemli bir parçasını oluşturuyor ve virüslerin insan hücrelerine girmesini durduruyor.

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, araştırmacıların koronavirüse karşı bağışıklığın azalıyor göründüğünü ve birkaç kez virüse yakalanma riski olduğunu söylediklerini aktardı.

Araştırma heyetinden Profesör Graham Cooke, "Büyük resime bakıldığında, ilk dalganın ardından, ülkenin büyük çoğunluğunun koruyucu bağışıklık konusunda kanıtı yoktu. Aşıya ihtiyaç hala çok fazla. Veriler bunu değiştirmiyor" dedi.

İngiltere'de Temmuz ayında yapılan bir araştırmada da, koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin birkaç ay içinde bağışıklığını yitirebileceği ve gripte olduğu gibi her yıl yeniden hastalanabileceği ortaya çıkmıştı.
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