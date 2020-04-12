Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'e yenen Resmiye Nine beyin kanası sonrası hayata vefa etti /12 Nisan 2020 20:18

Koronavirüs'e yenen Resmiye Nine beyin kanası sonrası hayata vefa etti

86 yaşında Koronavirüs'ü yenen ve Türkiye'yi sevindiren Resmiye Nine, daha sonra geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetti.

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Sakarya'da koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen 86 yaşındaki Resmiye Işık, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın (86), 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirmişti.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık’ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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