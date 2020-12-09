Sosyal medya kaynaklı bilgi kirliliğinin tehlikeli sonuçlar doğurmasını önlemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü bir rehber hazırladı. İşte koronavirüsle ilgili doğru bilinen 12 yanlış şöyle:





1. Covid-19 başka ülkelerden taşıma yoluyla bulaşır mı?





Covid-19 yüzeylerde saatlerce dayanabilse de çevre, nakliye ve nakliye sırasında değişen sıcaklıklar virüsün aktif kalması için işini zorlaştırır. Yüzeyin kirlenmiş olabileceğini düşünüyorsanız yine de bir dezenfektanla temizleyin ve dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.





2. Covid-19 sivrisinekler aracılığıyla insana bulaşır mı?





Bu konuda doğrulanmış hiçbir bilgi yok. Son bilgilere göre, Covid-19 insandan insana öksürük, damlacıklar, hapşırma veya tükürük gibi doğrudan herhangi bir temas ile bulaşabilir.





3. Giysilerimizin Covid-19'u yaymadığından nasıl emin olabiliriz?





Her gün duş almanın yanı sıra çamaşırlarınızı yıkamalısınız. 60-90 derecede, deterjan, sabun veya çamaşır suyu ekleyin. Sonrasında da giysilerinizi yüksek sıcaklıkta bir kurutucuda veya güneşte kurutun.





4. Alkol almak Covid-19'u engeller mi?





Bira, likör, şarap gibi hiçbir alkollü içeceği içmek koronavirüsü önlemeye yardımcı olmaz. Ellerinizi sık sık yıkamalı, maske takmalı ve temastan kaçınmalısınız.





5. Covid-19'un soğukta bulaştığı ancak sıcak ve nemli iklimde bulaşmadığı doğru mu?





Nerede olursan ol, ne tür bir iklim olursa olsun koronavirus her türlü iklimde bulaşabilir. Kişisel hijyeninizi koruyun, ellerinizi sık sık yıkayın, hapşırdığınızda veya öksürdüğünüzde ağzınızı kapatın ve mutlaka maske takın.





6. Dijital termometreler Covid-19 hastalarını tespit etmede yüzde 100 etkili olabilir mi?





Virüsün kulukça süresi ve yayılması, 1-14 gün sürebilir bu yüzden asemptomatik hastaları tanımlamak için kullanılamaz.





7. Covid-19'u vücudumuzda öldürmek için, UV ampuller kullanılabilir mi?





UV ışığı cildi çok ciddi olarak tahriş edebilir. Bu yüzden ellerinizde veya herhangi bir yerinizde UV ampuller kullanmayın





8. Üzerimize alkol veya klor püskürtmek vücuttaki virüsü öldürür mü?





Hayır öldürmez. Vücudunuzun içindeki virüsü öldürememenin yanı sıra, gözlerinize ve dudaklarınıza ve diğer dokulara zarar verebilir.





9. Sarımsak yemek Covid-19'u önleyebilir mi?





Sarımsağın bazı anti-mikrobik özellikleri olmasına rağmen, Covid-19'u önleyebileceğine dair hiçbir kanıt yoktur.





10. Zatürre aşısı Covid-19'u önleyebilir mi?





Bu virüs yeni ve diğerlerinden farklı. Zatürre aşısının bu anlamda Covid-19'dan korumak gibi bir özelliği yok.





11. Tuzlu su ile burnu temizlemek Covid-19'a karşı korur mu?





Kanıtlar, bulaşıcı solunum hastalıkları veya Covid-19'a karşı bir koruma sağlayamadığını gösteriyor.





12. Covid-19'u tedavi eden veya önleyen resmi bir ilaç var mı?





Şu anda, tedavi edici resmi bir ilaç bulunmamakta.