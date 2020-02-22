Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler! İran’ın ardından İtalya'da da bir ölüm gerçekleşti

İtalyan haber ajansı Ansa, 78 yaşındaki bir adamın ülkede virüsten ölen ilk hasta olduğunu duyurdu.



İtalya daha önce 16 vaka daha görüldüğünü bildirmiş ve sağlık bakanı, etkilenen bölgelerdeki okullar ve iş yerlerinin kapatılacağını ve spor müsabakalarının iptal edileceğini açıklamıştı.







İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini ifade etti. Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı.





Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 361 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.





TAHRAN 13. BÖLGE BELEDİYE BAŞKANINDA KORONA VİRÜS ŞÜPHESİ





İran’ın başkenti Tahran’da 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade’nin korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı İran devlet televizyonundan duyuruldu.





Tahran 13. bölge belediyesi halkla ilişkiler müdürü Kiyanuş Caferi ise Tasnim Haber ajansına verdiği röportajda 13. bölge belediye başkanının korona virüsüne yakalandığı iddialarına ilişkin,”Bu haber asla doğru değildir” açıklamasında bulundu.





Kiyanush Cafer’i Tahran 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade’nin 11 şubattan sonra akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, ”Doktorlara göre, durumunu şu an iyi ve tedavisinden sonra da taburcu edilecek” dedi.





Son dakika... Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler İran’ın ardından İtalyada da bir can daha aldı...





İRAN'DA MASKEYLE GEZİYORLAR

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, tespit edilen yeni vakalarla birlikte ülkedeki koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.





Yetkili, virüs nedeniyle ölen kişi sayısının son vakayla birlikte 5 olduğunu aktardı. Hastalığı kapanlarının çoğunun ya Kum kenti yerlisi olduğu ya da son zamanlara bu şehre uğradıkları kaydedildi.





HALK PANİK İÇİNDE





Bugün itibari ile İran'da 5; dünya genelinde ise 2 bin 360 kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını nedeniyle halk da panik içinde. Başkent Tahran'da da insanların maskelerle dolaştığı görülüyor.





Güney Kore 229 yeni vaka görüldüğünü duyururken, ülkedeki vaka sayısı 433'e çıktı.





