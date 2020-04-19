Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'le ilgili Türkçe kelime önerileri /19 Nisan 2020 23:39

Koronavirüs'le ilgili Türkçe kelime önerileri

Dünya ile birlikte Türkiye'nin de neredeyse tek gündem maddesi haline gelen Koronvirüs ile ilgili Türkçe kelime önerileri geldi. İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından önerilen o ifadeler...

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Koronavirüs'le ilgili, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre", "filyasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımını önerdi.

Kurul, Koronavirüs nedeniyle kullanımı artan bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını hatırlatmak amacıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre", "filiasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımı önerildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, şunları kaydetti:

"Covid-19 salgını dolayısıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok meslek erbabı vatandaşımız canla başla görev yaparak sağlıklı bir toplum için çabalamaktadır. Başta sağlık personelimiz olmak üzere özverili gayretleri dolayısıyla bize asil bir millet ve yüksek bir medeniyet olduğumuzu yeniden hatırlatan herkese binlerce teşekkür ederiz. Bu vesileyle pek çok hekim ve bilim insanının gerek iletişim vasıtaları, gerekse sosyal medya aracılığıyla yaptıkları bilgilendirme görevi en az hastane hizmetleri kadar değerli ve önemlidir.

Öte yandan insanımızın sağlıklı bir beden kadar sağlıklı bir kültür ortamına da ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu vesileyle bilhassa iletişim vasıtaları dolayısıyla salgın ve koronavirüs konusunda bedensel sağlığımıza yönelik konuşma ve tavsiyeleriyle bizleri aydınlatan hekimlerimiz ve bilim insanlarımızdan -binlerce şükranımızı yineleyerek- kültürel sağlığımız söz konusu olduğunda da güzel dilimizin imkanlarını kullanmalarını, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu adına hassaten rica ediyor, konuya ilişkin lügatçeyi saygıyla sunuyoruz."
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