Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsle mücadele devam ederken yeni saray yapımı sürüyor /05 Nisan 2020 19:28

Koronavirüsle mücadele devam ederken yeni saray yapımı sürüyor

Türkiye'de dünya ülkeleriyle birlikte Koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı sarayının yapımına ise devam edildiği ifade edildi.

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Koronavirüs salgını ülkemizde yayılmaya devam ederken Bitlis Ahlat'ta Erdoğan için saray yapımı sürüyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölenlerin sayısı giderek artıyor. İhaleler, inşaatlar ise buna rağmen sürdürülüyor.

Bitlis Ahlat’ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapımına başlanan saray inşaatına da devam ediliyor.

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraflı paylaşımda, “Bitlis Ahlat'taki saray inşaatı tam gaz devam” diye yazdı.

Uyanık'ın paylaştığı fotoğrafta söz konusu binanın önünde inşaat malzeme ve ekipmanları ile çalışanlar görülebiliyor.
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